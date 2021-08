Il piano di Biden: droni e missili sull'Isis

Joe Biden prepara la reazione Usa per dare un segnale che l'America "non si fa intimidire" dai terroristi. Il commander in chief ha ordinato al Pentagono di mettere a punto piani di attacco per colpire leader, asset e strutture dell'Isis-K, la filiale afghana dello Stato Islamico che ha rivendicato l'attentato. L'ipotesi allo studio è l'uso di droni e missili contro i rifugi dei capi dei miliziani, probabilmente al confine col Pakistan. E forse solo dopo il completamento del ritiro il 31 agosto, per non compromettere ulteriormente la sicurezza delle evacuazioni. Sui rapporti con i talebani, intanto, la Casa Bianca chiarisce che né gli Usa né i suoi alleati riconosceranno a breve il nuovo regime.