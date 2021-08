Attentato Kabul, Toni Capuozzo: “Adesso il pericolo è la rivitalizzazione di un network terrorista” 

"Credo che in questo momento il pericolo sia la rivitalizzazione di un network terrorista e delle cellule dormienti". Così Toni Capuozzo a "Morning News". Secondo il giornalista quanto accaduto in Afghanistan, prima con la presa di potere da parte dei talebani e poi a seguito del recente attentato, sarebbe "una scossa di adrenalina che potrebbe rivitalizzare tutti quelli che guardano al fondamentalismo come la propria bandiera".

"Bisogna avere chiara qual è la condizione adesso in Afghanistan - considera Capuozzo per il quale la situazione è completamente diversa da quella del post 11 settembre - l'attentato che ha ucciso civili inermi, militari americani è anche un attentato contro i talebani. Quello che si potrà verificare nelle prossime settimane - riferisce - sono delle incursioni americane contro i santuari dello Stato Islamico in Afghanistan in particolare nelle province orientali. Lo stesso Stato Islamico - conclude - che si è rimpolpato con le evasioni di massa dalle carceri nei giorni in cui i talebani hanno preso, uno dopo l'altra, le grandi città".