I "talebani sono in combutta con gli Usa per far fuggire le spie". Così l'Isis "spiega", nella sua rivendicazione, gli attacchi di Kabul. "Siamo riusciti a eludere la sicurezza imposta dalle truppe Usa e dalle milizie talebane a Kabul e ad arrivare a meno di 5 metri dalle truppe americane", recita il testo dell'agenzia Amaq che riporta il nome di Abdul Rahman al-Lowgari come quello dell'attentatore suicida.