"Abbiamo ricevuto in ospedale 62 feriti per gli attentati di ieri. Sedici sono morti all'arrivo nella nostra struttura". Lo ha detto Alberto Zanin, coordinatore medico dell'ospedale di Emergency a Kabul. "Tutto è iniziato ieri intorno alle 18:30 dopo la prima esplosione. Il nostro staff ha risposto prontamente, molti medici, infermieri si sono catapultati in ospedale. Fino alle 21 hanno continuato ad arrivare i feriti. Si tratta di uomini, donne e bambini, anche molto piccoli. In questo momento abbiamo 4 posti liberi. Alcuni feriti sono stati medicati e poi dimessi", ha aggiunto Zanin.