"Non vi perdoneremo, vi perseguiteremo"

"C'e' stato un attacco a Kabul. I terroristi ci hanno attaccato. Ne abbiamo parlato. Ne ha parlato l'intelligence ed è stato individuato come responsabile l' Isis Khorasan che ha preso la vita di diverse persone e militari Usa. "Noi non vi perdoneremo, non dimenticheremo. Vi perseguiteremo e vi faremo pagare per ciò che avete fatto", ha aggiunto Biden. Gli Usa risponderanno "con forza e precisione. Non ci lasceremo intimidire: questi terroristi dell'Isis non vinceranno".