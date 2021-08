26 agosto 2021 12:12

Afghanistan, i militari italiani in prima linea nelle operazioni di evacuazione

Sono migliaia i cittadini afghani evacuati dall'Afghanistan, dopo che il Paese è entrato in crisi, grazie all'operazione "Aquila Omnia" che vede impegnati i militari delle Forze Armate. Sette i velivoli da trasporto tattico e strategico C130-J e KC-767A usati per il viaggio in Italia. "L'evacuazione dei cittadini afghani da Kabul è un'operazione molto complessa e delicata. Un lavoro di squadra grazie alla collaborazione tra i ministeri della Difesa, Esteri, Interni e i servizi di informazione sia italiani sia degli Alleati Nato", ha affermato il titolare della Difesa, Lorenzo Guerini, durante la sua visita presso il Comando Operativo di Vertice Interforze a Roma.