Attacco Parigi contro i curdi, confessa il killer: "Sono razzista"

Anche altre fonti vicine all'inchiesta hanno confermato. L'uomo, un macchinista in pensione che ha aperto il fuoco poco prima di mezzogiorno in rue d'Enghien, nel decimo arrondissement della capitale francese, aveva accanto a sè una una valigetta ontenente "due o tre caricatori carichi, una scatola di cartucce calibro 45 con almeno 25 cartucce all'interno". L'arma utilizzata è una "1911 Colt 45" dell'esercito americano "dall'aspetto logoro".

Violente proteste dopo gli omicidi

Nella sparatoria sono morte tre persone e altre tre sono rimaste ferite. Ad essere preso di mira dal killer è sono stati un salone da parrucchiere, un ristorante e un centro culturale curdo in via D'Enghein. In seguito all'attacco sono scattate violente proteste e scene di guerriglia urbana, tra lancio di oggetti e roghi appiccati in strada. Per sedare le proteste gli agenti in tenuta antisommossa hanno lanciato cariche e gas lacrimogeni.