Shaquille O’Neal regala una casa a un bambino rimasto paralizzato per un proiettile vagante

Un gigante in campo (fino al 2011, anno del suo ritiro) ma anche fuori: l'ex stella del basket Shaquille O'Neal ha donato una nuova casa a Isaiah Payton, 12enne di Atlanta rimasto paralizzato dal petto in giù a causa di una pallottola vagante. Lui e la sua famiglia vivevano in un appartamento con una camera da letto non accessibile ai disabili. Grazie all'intervento del quattro volte campione Nba, ora il ragazzo e sua mamma vivranno in un nuovo appartamento in una zona residenziale della città. Inoltre, Shaq sta aiutando la famiglia ad arredare la casa e a pagare il primo anno di affitto.