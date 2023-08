Assassini e stupratori arruolati nella Wagner, la paura delle donne russe: "Al loro ritorno ci uccideranno"

Ex detenuti, incarcerati principalmente per reati sessuali e omicidi, tornati in libertà a patto di arruolarsi nella brigata Wagner.

L'accordo però è più complesso. Decine di migliaia di detenuti vengono reclutati dalla brigata di mercenari per combattere per sei mesi in Ucraina in cambio di una riduzione della pena. E se sopravvivono, sono autorizzati a tornare alla vita normale, senza scontare il resto della condanna. Molti tra i nuovi combattenti si erano macchiati di stupri, violenze e omicidi proprio nei confronti delle donne che ora chiedono giustizia.

L'assassinio di Vera Pekhteleva Uno degli omicidi più efferati è quello commesso nel 2020 da Vladislav Kanyus che aveva torturato per ore Vera Pekhteleva prima di ucciderla. Al processo è emerso che le ferite sul corpo della vittima erano 111. La scorsa estate, un tribunale in Siberia lo ha condannato a 17 anni di carcere. Ma a metà maggio, la madre di Pekhteleva ha ricevuto due fotografie da un account anonimo su WhatsApp. Mostravano un uomo in divisa militare ed erano accompagnate da un messaggio: "Kanyus è libero e combatte in Ucraina". Quando i Pekhtelev hanno presentato una richiesta ufficiale alle autorità carcerarie per localizzare Kanyus, è stato detto loro che era stato trasferito al servizio carcerario della regione di Rostov ed era scomparso. Secondo gli attivisti questo è lo stratagemma che viene usato per i carcerati reclutati per combattere. Ora la famiglia, che ha sempre rifiutato di tacere sulla vicenda, teme ritorsioni da parte dell'uomo. Il caso infatti, era diventato di dominio pubblico, e la polizia che non si è presentata alle ripetute richieste di aiuto da parte dei vicini, è stata persino processata per negligenza.