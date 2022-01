Assange, Gb concede un nuovo ricorso contro l'estradizione negli Usa

Julian Assange avrà la possibilità di presentare un ulteriore ricorso contro il via libera alla sua estradizione negli Usa stabilito a dicembre. La decisione, presa dall' Alta Corte di Londra , rinvia di almeno alcuni mesi l'eventuale consegna del fondatore di WikiLeaks oltre oceano, dove è inseguito per la pubblicazione di documenti segreti americani e dove rischia una condanna fino a ben 175 anni di carcere.

Negli Stati Uniti, Assange è inseguito da anni per la pubblicazione di documenti segreti contenenti anche prove di crimini di guerra in Afghanistan e Iraq: per questo motivo rischia una condanna fino a 175 anni di carcere in base - fra l'altro - a un'accusa di spionaggio.