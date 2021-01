Assalto a Washington, ecco come gli insorti hanno ridotto il Congresso

"Scia di distruzione e saccheggio". E' così che Jeff Merkley, senatore per lo stato dell'Oregon, definisce l'assalto al Congresso a Washington dei fan di Trump. In un video pubblicato sui suoi social, il politico ha documentato i danni causati dagli insorti. Nel filmato mostra il suo ufficio messo sottosopra: oggetti buttati in terra, cicche di sigarette e spazzatura in giro e sul pavimento, sedie e poltrone danneggiate e sparse. I sostenitori di Trump hanno anche lasciato una bandiera pro tycoon e rubato il computer del senatore.