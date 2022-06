Assalto a Capitol Hill, testimone: "Trump tentò di silurare il ministro della Giustizia"

Lo ha affermato lo stesso Rosen, uno dei testimoni chiamati a deporre nella quinta udienza pubblica della commissione parlamentare sull' assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 , focalizzata sulle pressioni dell'ex presidente nei confronti del ministero della Giustizia per ribaltare il voto.

Il capo del Pentagono si attivò sul ruolo dell'Italia

- L'allora ministro della Difesa Christopher Miller, su richiesta del capo di gabinetto della Casa Bianca Mark Meadows, telefonò all'addetto militare Usa a Roma per indagare sulla voce secondo cui satelliti italiani (di Leonardo, ndr) avevano trasferito voti da Donald Trump a Joe Biden. Quest'altro dettaglio è stato riferito dallo stesso Miller, in una deposizione trasmessa in aula dalla commissione. La voce, rivelatasi una teoria cospirativa, è stata definita una "pura follia" dall'ex numero due del ministero della Giustizia Richard Donoghue.