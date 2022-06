Assalto a Capitol Hill, incriminato per cospirazione il leader dei Proud Boys

Un giovane di 25 anni, originario dello Stato dell'Indiana e seguace di una setta islamica: è questo il profilo di Noah Green, l'uomo che è stato ucciso dalla polizia americana per aver compiuto un attentato a Capitol Hill, uccidendo un agente. Dalla sua pagina Facebook emerge come il 25enne sia un seguace della Nation of Islam, un movimento afroamericano nato nel 1930, con sede a Detroit, che si autodefinisce "setta islamica militante". Sul social sono stati trovati anche alcuni post in cui l'aggressore lamentava di aver perso il posto di lavoro, definendosi in cerca di una guida spirituale.