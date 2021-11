Assalto a Capitol Hill, Steve Bannon si consegna all'Fbi a Washington: "Combatteremo sempre il regime di Biden"

Steve Bannon , ex stratega di Donald Trump, si è presentato agli uffici dell'Fbi di Washington ed è stato preso in custodia dagli agenti dopo essere stato incriminato venerdì. L'accusa nei suoi confronti è di oltraggio al Congresso per aver negato la sua collaborazione alla commissione della Camera che sta indagando sull' assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e per non aver consegnato i documenti richiesti. Tra qualche ora comparirà in tribunale.

"Combatteremo sempre il regime di Biden" - Guardando dritto nelle telecamere mentre si consegnava all'Fbi, Bannon ha tuonato: "Combatteremo sempre il regime di Joe Biden. Voglio che voi, ragazzi, restiate concentrati sul messaggio. Questo è tutto rumore".

Se l'accusa di disprezzo del Congresso diventasse condanna, Bannon dovrebbe scontare un anno di carcere e pagare una multa da centomila dollari. La Commissione di inchiesta sta valutando di adottare le stesse procedure per l'ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, che si è rifiutato di comparire davanti alla Commissione.

Con l'incriminazione il Dipartimento di Giustizia di Joe Biden si trova di fronte al difficile test di perseguire uno dei maggiori consiglieri di un ex presidente americano, rischiando di spaccare ulteriormente l'opinione pubblica.

La posizione del Dipartimento di Giustizia - "Dal primo giorno in cui ho assunto l'incarico, ho promesso ai funzionari del Dipartimento di Giustizia che avremmo mostrato agli americani che il Dipartimento rispetta la legge, si basa sui fatti e sulle norme e punta a una giustizia uguale per tutti. Le accuse di oggi riflettono questo impegno", ha affermato il ministro della Giustizia, Merrick Garland, criticato per la lentezza dell'azione contro Bannon dopo che la Camera, votando l'oltraggio al Congresso, aveva rimandato il caso alle autorità federali.

I due capi di accusa contro Bannon - uno per mancata comparizione, l'altro per mancata consegna di documenti - prevedono ognuno fra i 30 giorni e un anno di carcere. La strada scelta da Bannon e Meadows "non prevarrà sugli sforzi della commissione per ottenere risposte sul 6 gennaio e assicurare che una cosa del genere non si ripeta", ha detto Liz Cheney, la repubblicana acerrima nemica di Donald Trump che siede nella commissione istituita dalla speaker della Camera, Nancy Pelosi.