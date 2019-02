Argentina, picchia la figlia per una tazza di tè: filmata e denunciata

Il video - "Fattelo da sola il c...o di tè" grida la donna mentre riempie di botte la piccola. Accanto a lei l’altra figlia che guarda la scena incredula. La terza ragazzina intanto, filma e chiede alla mamma di smetterla urlando più volte "Basta", ma lei non ci sente. “Molla quel telefono o ti spacco la faccia” dice minacciosa alla figlia. Il video si conclude con la donna che dà un calcio allo smartphone e lo fa cadere in terra.



La polizia sta indagando per capire se si sia trattato di un raptus improvviso o di un’abitudine. Per cui, per ora, la donna non è stata arrestata.