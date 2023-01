Arabia Saudita, le immagini della tempesta di grandine

Dopo le recenti alluvioni, "Mattino Cinque News" mostra le immagini della grandine che ha colpito l'Arabia Saudita, in modo particolare Baljurashi, città a circa 400 km da Jeddah. Dalla città di Gedda sott'acqua a La Mecca fino alle province più meridionali, il maltempo estremo continua a paralizzare il Paese del Medio Oriente che dopo la tempesta di grandine si mostra imbiancato e completamente bloccato.

La circolazione ha richiesto l'intervento degli escavatori a benna per liberare le strade dall'enorme quantità di ghiaccio caduto come mostrano le immagini postate sui social. Solitamente, in questi periodi, la temperatura massima della città di Riad dovrebbe attestarsi sui 22/23°C ma a stento, dopo questi particolari fenomeni atmosferici estremi, riesce a superare i 12°C.