Usa, California: previste nuove inondazioni nella Central Valley

Gli Usa si preparano a fare ancora i conti col maltempo.

Gli abitanti della Central Valley, in California, si preparano ad affrontare una nuova ondata di piogge violente, dopo che alla vigilia del nuovo anno le inondazioni hanno provocato la morte di una persona e costretto i residenti di alcune zone a evacuare le loro abitazioni. Per mercoledì e per il fine settimana sono previste piogge abbondanti e nuove alluvioni.