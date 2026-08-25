L'Arabia Saudita investe in Francia: sei miliardi di euro per la costruzione di tre parchi a tema

Nella giornata del 24 agosto, in occasione del vertice sul Medio Oriente, Francia e Arabia Saudita hanno firmato una lettera d'intenti riguardante un investimento del valore di sei miliardi di euro per la creazione di tre parchi a tema in territorio francese. Nello specifico, secondo quanto reso noto dall'ufficio del presidente, Emmanuel Macron, le strutture verranno costruite nei pressi di Cergy-Pontoise, a circa 30 chilometri a nord-ovest da Parigi, e daranno lavoro a più di 20mila persone.
Macron: "Non si vedeva niente di simile dai tempi di Disneyland Paris"
Il capo dell'Eliseo ha espresso il proprio compiacimento per il progetto tramite un post condiviso su X: "Un annuncio straordinario. Conoscete la mia passione per i manga. Conoscete anche la mia determinazione ad attrarre in Francia investimenti che creino posti di lavoro e rendano possibili i progetti più ambiziosi. Con l'Arabia Saudita, stiamo facendo un annuncio senza precedenti. A Cergy-Pontoise nasceranno 3 parchi a tema. 6 miliardi di euro di investimenti. 22.000 posti di lavoro creati. Non si vedeva niente di simile dai tempi di Disneyland Paris. Una nuova destinazione globale. Qui, in Francia. Grazie a Qiddiya e all'Arabia Saudita per la fiducia riposta nel nostro Paese, nei nostri talenti e nel nostro futuro. Questa è l'essenza stessa di Choose France: ricercare i progetti più ambiziosi e fare della Francia il Paese in cui diventano realtà. Creare posti di lavoro. Far brillare la Francia. Non abbiamo ancora finito di sorprendere il mondo. Sono molto orgoglioso di questo risultato",
Une annonce hors normes.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2026
Vous connaissez mon intérêt pour les mangas. Vous savez aussi ma détermination à attirer en France les investissements qui créent des emplois et rendent possibles les projets les plus ambitieux.
Avec l’Arabie saoudite, nous faisons une annonce sans…
I lavori di costruzione dei parchi, secondo quanto indicato dall'ufficio del presidente francese, dovrebbero protrarsi per diversi anni. Infatti, allo stato attuale, non è ancora stata precisata una data di apertura. Interrogato sulla scelta di affidare un progetto di questa portata a Riad, nonostante le critiche al suo bilancio in materia di diritti umani, l'ufficio del presidente ha eluso la domanda. "In nessun momento, quando attriamo un progetto, cerchiamo di dare lezioni agli altri", ha risposto.