L'Arabia Saudita investe in Francia: sei miliardi di euro per la costruzione di tre parchi a tema

Il capo dell'Eliseo ha espresso il proprio compiacimento per il progetto tramite un post condiviso su X: "Un annuncio straordinario. Conoscete la mia passione per i manga. Conoscete anche la mia determinazione ad attrarre in Francia investimenti che creino posti di lavoro e rendano possibili i progetti più ambiziosi. Con l'Arabia Saudita, stiamo facendo un annuncio senza precedenti. A Cergy-Pontoise nasceranno 3 parchi a tema. 6 miliardi di euro di investimenti. 22.000 posti di lavoro creati. Non si vedeva niente di simile dai tempi di Disneyland Paris. Una nuova destinazione globale. Qui, in Francia. Grazie a Qiddiya e all'Arabia Saudita per la fiducia riposta nel nostro Paese, nei nostri talenti e nel nostro futuro. Questa è l'essenza stessa di Choose France: ricercare i progetti più ambiziosi e fare della Francia il Paese in cui diventano realtà. Creare posti di lavoro. Far brillare la Francia. Non abbiamo ancora finito di sorprendere il mondo. Sono molto orgoglioso di questo risultato",