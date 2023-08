Arabia Saudita, confermata la condanna a 6 mesi per droga per l'hostess Ilaria De Rosa

La hostess italiana arrestata in Arabia Saudita, Ilaria De Rosa, dovrà restare in carcere fino a novembre.

Infatti, un tribunale saudita ha confermato giovedì mattina in appello la condanna a 6 mesi con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La giovane 24enne di origini venete - la famiglia vive a Resana, vicino Castelfranco (Treviso) - rimarrà in carcere a Gedda, dove si trova dal 5 maggio (ha già scontato quasi quattro dei sei mesi inflitti in primo grado).