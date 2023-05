Hostess in cella in Arabia Saudita, Ilaria De Rosa ha ricevuto la visita del console italiano

La 23enne di origini venete - la famiglia vive a Resana, vicino Castelfranco (Treviso) - ha ricevuto, infatti, la prima visita in cella delle autorità italiane. I vertici sauditi hanno infatti concesso la visita consolare alla ragazza, arrestata due settimana fa per detenzione e traffico di droga. Un'accusa molto grave per la giurisdizione del grande Stato arabo.

Sta bene Il console generale d'Italia a Gedda ha visitato in carcere la giovane hostess, che è in buone condizioni, ed è stato firmato il mandato per avere avvocati locali, consigliati dal consolato. E' stato possibile ottenere la visita consolare grazie alle eccellenti relazioni del ministro Antonio Tajani con le autorità saudite e alla collaborazione tra le due ambasciate, tenuto conto della tolleranza zero nella campagna saudita contro la droga e dell'intransigenza delle autorità locali.

Piccola quantità di stupefacente Ilaria sarebbe stata trovata in possesso di una piccola quantità di stupefacente. Un dato che, se confermato, non aiuterebbe la trattativa. A Resana Marisa Boin, la mamma dell'assistente di volo della lituana Avion Express, trascorre lunghe giornate segnate dall'angoscia. Le notizie che Rijad fornisce alla diplomazia italiana arrivano con il contagocce, e non consentono di intravvedere una soluzione a breve.

L'arresto Marisa Boin fino a domenica era convinta che l'arresto della figlia fosse dovuto "ad un grande equivoco", perché Ilaria - ha detto in un'intervista a La Stampa - "non ha mai fatto uso di droghe: non è una ragazza che si fa le canne". E abituata a studiare e a lavorare all'estero "sa bene che in Paesi come l'Arabia è un rischio enorme farsi trovare con della droga addosso".

L'ultima telefonata alla famiglia Marisa, 55 anni, un lavoro da operaia, vive da due settimana attaccata al telefono, in contatto con il nostro ministero degli Esteri, con l'altra figlia, Laura, che vive a Bruxelles, e il marito, ufficiale dell'aeronautica impiegato in una base Nato in Belgio. L'ultima contatto telefonico tra madre e figlia risale al 4 maggio. Poi il buio. Temendo un rapimento l'8 maggio, la famiglia ha fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri.