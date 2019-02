26 febbraio 2019 09:29 Antartide, Nasa: rischio distacco di un iceberg esteso due volte New York La montagna di ghiaccio potrebbe andare alla deriva nellʼoceano mettendo in pericolo la ricerca e la presenza dellʼuomo. Si tratta di una massa di 660 chilometri quadrati

La Nasa lancia l'allerta per un iceberg grande come due volte la città di New York che rischia di staccarsi dall'Antartide. Le immagini riprese dal satellite Earth dell'agenzia spaziale mostrano una situazione allarmante: in caso di distacco della montagna di ghiaccio, sarebbero in pericolo sia le attività di ricerca sia la presenza umana nella zona.

L'area che potrebbe essere gravemente danneggiata è la piattaforma di ghiaccio Brunt, che si trova lungo la costa nord-occidentale del continente antartico: da lì l'iceberg starebbe per andare alla deriva nell'oceano.



Le immagini della piattaforma sono state riprese dal satellite Earth della Nasa. Nell'area del possibile distacco esiste una frattura stabile ormai da 35 anni, ma recentemente questa "rottura" ha cominciato ad avanzare verso Nord al ritmo di quattro chilometri l'anno.



Se la frattura dovesse avanzare ancora fino a causare il distacco dell'iceberg, la massa di ghiaccio liberata nell'oceano potrebbe essere pari a 660 chilometri quadrati: non abbastanza da entrare a far parte dei 20 iceberg più grandi di tutti i tempi, ma di sicuro il più grande che si sia mai staccato dalla piattaforma Brunt a partire dal 1915.