Amsterdam, si torna a ballare in discoteca: primo test per le riaperture

Milletrecento persone che ballano e bevono all'interno di una discoteca. Quello andato in scena ad Amsterdam sabato non è un raduno di negazionisti ma un esperiemento per ricavare dati utili per le riaperture in sicurezza. Allo "Ziggo Dome", uno dei più grandi locali d'Olanda e d'Europa, la sensazione era quella della vita in era pre-Covid. Per la serata si sono prenotate oltre 100mila persone, i biglietti di ingresso da 15 euro sono andati esauriti in pochi minuti.