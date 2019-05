La sorpresa sgradita 16 maggio 2019 17:47 Amsterdam: prenota una camera su Airbnb, allʼarrivo trova un container Era un last minute su Airbnb indicato come "stanza pulita con bagno privato", pagato più di 100 euro per una notte

Non bisogna sempre fidarsi delle foto su Internet. Lo ha imparato a sue spese un tifoso del Tottenham che, per seguire la sua squadra nell'ultima impresa di Champions League, ha prenotato un last minute ad Amsterdam. L'alloggio era sponsorizzato su Airbnb come "Casa pulita con bagno privato" al costo di 130 euro a notte. E invece era un container commerciale arrugginito, gettato illegalmente ai margini di una strada.

Le fotografie pubblicate dall'utente nel gruppo degli Hotspur

Ultimo avviso - Ben Speller, il tifoso malcapitato, ha anche ricevuto una chiamata dal proprietario della "casa", in cui gli spiegava che "potrebbero esserci problemi con l'acqua corrente", ma "non poteva dargli alloggi alternativi". Così, con l'idea di arrangiarsi un po', il tifoso si è diretto ad Amsterdam.

"Ho fatto per tre volte il giro dell'isolato con il taxi - spiega Speller - ma l'unica cosa che notavo a quell'indirizzo era il container. E mi dicevo: 'Dai, non è possibile!'. Poi ho aperto la porta, ho dato un'occhiata all'interno e ho deciso di prenotare un albergo".

Nelle fotografie pubblicizzate sul sito web, la stanza "pulita e comoda" aveva l'aria di una camera un po' spartana e dalle dimensioni molto piccole, con al centro un letto in stile futon, di quelli col materasso appoggiato direttamente a terra. Nella realtà, l'acquirente ha trovato un container in tutto e per tutto uguale a quello utilizzato sulle navi cargo, sistemato ai margini di una strada nei pressi della stazione della capitale olandese.