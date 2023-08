Amazzonia, Paesi sudamericani siglano un'alleanza contro la deforestazione

I Paesi sudamericani dell'Amazzonia hanno annunciato la creazione di un'alleanza per combattere la deforestazione.

"Lo scopo - si legge nella dichiarazione congiunta diffusa in occasione del vertice che si tiene nella città brasiliana di Belem - è quello di promuovere la cooperazione regionale nella lotta alla deforestazione, per evitare che l'Amazzonia raggiunga il punto di non ritorno". La dichiarazione è firmata da Brasile, Bolivia, Colombia, Equador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela.