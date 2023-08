Amanda Knox di nuovo incinta: sarà mamma per la seconda volta

Mamma bis, l'annuncio sui social

L'americana nella foto arriccia il naso con quello che sembra un sorriso. Con una bottiglia in mano proprio davanti alla pancione, seduta su una panchina in un parco per bambini, condivide con i follower la gioia dell'arrivo di un nuovo bebè. Confermando i rumors circolati in Rete dopo la condivisione di un altro post, alcuni giorni fa, quando ha pubblicato una foto nella quale appare mentre balla con il marito "in una piccola città". "E' un annuncio silenzioso che hai già avuto il bambino numero 2? Congratulazioni in ogni caso! E' un bambino fortunato!" ha scritto una follower. "Nella foto sono incinta di otto mesi! Ecco perché la mia gonna è tirata su" la sua risposta.