Allerta meteo in Virginia, forti piogge e raffiche di vento nella contea di Fairfax

Piogge torrenziali hanno colpito la contea di Faifax, in Virginia. Il National Weather Service ha emesso l'allerta meteo in tutta la zona. Le imagini del filmato mostrano pioggia e forti raffiche di vento in un parcheggio di Chantilly, vicino a Centreville.



Ma non è finita qui, perchè è stato emesso anche un allarme tornado relativo a tutte le localita vicine. Nello specifico ad Arlington, Washington e Hyattsville.