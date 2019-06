Allerta in Sudafrica: fuggiti 14 leoni dal Parco Kruger, "rischi per l'uomo"

Non c'è pace per il Parco Kruger di Johannesburg, in Sudafrica. Dopo la morte del bambino di 2 anni aggredito da un leopardo , 14 leoni sono fuggiti dalla riserva . "La popolazione deve essere prudente e in stato di allerta continua ", avverte il Dipartimento provinciale dell'Ambiente e del Turismo in un comunicato. Nel frattempo i ranger hanno avvistato un branco di felini "a piede libero" nei pressi del confine con il Mozambico; dopo la cattura, si studierà come reinserirli. Si tratta della "fuga" più significativa in tutta la storia dei parchi sudafricani.

Il governo sudafricano vorrebbe che i leoni venissero reinseriti nel parco, ma le autorità locali non sono d'accordo. "Non è una buona idea riportarli nel parco - ha spiegato Ike Phaahla, portavoce dell'Ente Nazionale parchi sudafricani - perché continuerebbero a fuggire a causa di altri leoni dominanti con cui sono in conflitto. Dobbiamo trovare per loro un'altra area naturale in cui potranno stabilire il proprio territorio".



Il Kruger National Park è una delle riserve naturali più grandi dell'Africa: ricopre un'area di 19.485 chilometri quadrati e, secondo le stime più accreditate, in esso vivono circa 1600 leoni. L'area è in gran parte recintata e la fuga dei felini è la più grande della storia di tutti i parchi sudafricani. Non rimane però chiaro come gli animali siano riusciti a lasciare un'area recintata come quella del Parco Kruger.