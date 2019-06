Sudafrica, leopardo uccide bimbo di due anni e mezzo al parco Kruger

Il leopardo è stato ucciso dai ranger per "rimuovere il pericolo", ha fatto sapere la direzione del parco in un comunicato, sottolineando che attacchi del genere sono "molti rari". Episodi come questo, ha quindi spiegato Fundisile Mketeni, direttore dei parchi nazionali sudafricani, rappresentano uno dei rishi con "cui viviamo ogni giorno" per portare avanti "la conservazione della fauna selvatica".



Kruger Park copre quasi 2 milioni di ettari e ospita oltre 500 specie di uccelli e 147 specie di mammiferi. È una delle principali attrazioni turistiche del Sudafrica.