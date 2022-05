Alice separata dalla mamma a 4 anni durante l’evacuazione di Azovstal: "Ricongiungetele"

Lontana dalla mamma

, scampata agli scontri nei pressi dell'acciaieria, sta bene e in queste ore si trova in compagnia di un'altra famiglia che l'ha accolta a. Come prevedibile ha iniziato ad aspettare invano il ritorno della mamma. I vertici del reggimento Azov hanno segnalato che "è rimasta in un campo di filtraggio a Mangush, nel territorio dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk". La loro vicenda è rimbalzata sui media ucraini e ha trovato il favore di decine di migliaia di persone che hanno diffuso l'appello.- Alice e Victoria non sono due volti sconosciuti: nei mesi precedenti mamma e figlia erano comparse in unche mostrava i rifugiati dentro i tunnel di Azovstal, quando ancora Mosca e Kiev non erano ancora riuscite a trovare un accordo che permettesse l'evacuazione in sicurezza dei civili bloccati nell'impianto siderurgico. Nelle immagini la bambina teneva un libro in mano, indossava un maglioncino a righe con uno scoiattolo sopra e rispondeva alle domande non riuscendo ad alzare lo sguardo: "Che cosa vuoi dire a chi ti vede?", aveva chiesto chi stava registrando, "". "Dove sei adesso?", "In un rifugio per le bombe". "Ti piace qui?", "". "Chi vuoi salutare?", "Mia nonna Sveta".- Il comune diera stato il primo a rilanciare su internet il video e lo aveva anche commentato. "Il mondo russo vuole uccidere Alice, di quattro anni. Lei è a Mariupol. Per un mese e mezzo la sua casa è stata unnello stabilimento di Azovstal. La madre è un medico militare. Lei salva i feriti. Se lei e sua figlia vengono fatti prigionieri, non c'è possibilità di trattamento umano. E cosa vuole Alice? Casa!. Chiediamo alla comunità mondiale di fermare il genocidio e salvare le persone".