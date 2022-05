Ucraina, assalto finale ad Azovstal, Azov: "La resa per noi è inaccettabile, non sprecate il nostro sacrificio"

Lo ha affermato il capitano Svyatoslav Kalina Palamar , vice comandante del battaglione Azov, parlando in una conferenza stampa online nell'acciaieria assediata di Mariupol. "Noi siamo consapevoli che potremmo morire in qualsiasi momento, stiamo provando a vivere con onore. I nostri contatti con il mondo esterno potrebbero essere sempre gli ultimi. Siamo accerchiati, non possiamo andare via, in nessuna direzione. Abbiamo rinunciato alle priorità della difesa personale. Non sprecate i nostri sforzi perché stiamo difendendo il mondo libero a un prezzo molto alto", ha aggiunto.





"Non possiamo negoziare con questi animali" -

"Ora i nostri politici stanno provando a negoziare con quegli animali. Ma non ricordano cosa hanno fatto? Non possiamo parlare con questa gente", ha sottolineato Palamar.

"Fatto cose impossibili, ora tocca ai governi" -

"Negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo dimostrato che possiamo fare cose impossibili. Il nostro obiettivo è difendere la vita delle persone. Ora voi governi fate il vostro dovere, insegnate agli altri a fare cose impossibili", ha detto ancora Palamar.

"Abbandonati da alcuni politici" -

E, a proposito di politici, il capo del battaglione, Denis "Radis" Prokopenko, intervenendo in conferenza stampa dall'acciaieria Azovstal ha detto di sentirsi abbandonato da alcuni di loro. "Ci serve aiuto. Ci serve il sostegno unito dell'Europa. Bisogna che il mondo ascolti noi, anziché perdere tempo con i russi. La Russia ci vuole radere al suolo. Noi vogliamo difendere il nostro Paese e gli altri Paesi liberi. Non vogliamo esportare la guerra. Noi stiamo facendo la nostra parte e il nostro lavoro, i politici non possono dire altrettanto", ha affermato.

"Le scorte - ha dichiarato - sono quasi esaurite. Non ne abbiamo ricevute in questi due mesi. Ci sentiamo abbandonati e al contempo sostenuti dalla comunità internazionale: abbandonati da certi politici, sostenuti dalla stampa che segue il massacro della Russia in Ucraina". "Al nostro governo - ha detto ancora - chiediamo di fare il suo dovere: dimostrare agli altri che si possono fare anche le cose che sembrano impossibili come è stato fatto finora. Non possiamo andare via, non possiamo evacuare da qui. Il nemico è molto più forte di noi".

"Ci sono molti militari feriti da evacuare" -

"Ci sono molti militari feriti da evacuare" da Azovstal a Mariupol "ma combatteremo fino alla fine", ha inoltre annunciato il comandante del battaglione Azov. "Le forze russe stanno continuando a bombardare l'area e stanno cercando di assaltare l'impianto", ha aggiunto il vice Svyatoslav Kalina Palamar, specificando di non poter confermare l'evacuazione di tutti i civili.