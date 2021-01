Alibaba, il leader Jack Ma riappare in pubblico dopo oltre 2 mesi

Dopo oltre due mesi di assenza dagli eventi pubblici , il leader di Alibaba Jack Ma è riapparso intervenendo in una conferenza online con un centinaio di insegnanti nelle aree rurali, nell'ambito delle sue attivita' filantropiche. Il riemergere di Ma potrebbe ridimensionare le voci sulla sua sorte, mentre Pechino prosegue le indagini sul riassetto di Ant Group e su Alibaba, nel mirino dell'antitrust.

Jack Ma era sparito dagli eventi pubblici a partire dagli inizi di novembre, quando i regolatori cinesi decisero di silurare l'Ipo da 37 miliardi di dollari di Ant Group, che sarebbe stata la più grande della storia, a meno di 48 ore dall'esordio sulla Borsa Shanghai e di Hong Kong. Ant Group è finita sotto tutela per i regolamenti fintech, mentre Alibaba è finita sotto indagine dell'antitrust per pratiche monopolistiche legate a internet ed e-commerce.

Ma, un ex insegnante di inglese e co-fondatore di Alibaba, ha fatto gli auguri agli insegnanti del villaggio tramite un video, dicendo che di solito la cerimonia del Rural Teachers Award si tiene a Sanya, nel sud di Hainan, ma quest'anno, a causa del Covid-19, deve essere fatto tramite videoconferenza. L'assalto all'impero da centinaia di miliardi di dollari di Ma rientra nella campagna più ampia varata da Pechino per tenere a freno una generazione di colossi tecnologici considerati dalla leadership comunista come possessori di un controllo eccessivo sulla seconda economia mondiale.