Alibaba, mistero sulla scomparsa dalla scena pubblica del fondatore Jack Ma 

Afp

Mistero fitto sulla scomparsa del fondatore del colosso cinese Alibaba, Jack Ma. Del noto imprenditore non si hanno più notizia dal momento in cui è stata bloccata la quotazione in Borsa di Ant Group, piattaforma di finanza online nata da Alipay, a Hong Kong e a Shanghai. Da allora Ma è sparito dalle scene, ha cancellato un'apparizione televisiva ed evitato i social media.