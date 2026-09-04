nella provincia di El Bayadh

Algeria, cade in un pozzo artesiano profondo 80 metri: corsa contro il tempo per salvare un bambino di 10 anni

Il piccolo sarebbe caduto nella cavità mentre passava sopra una tavola di legno che copriva l'apertura. I soccorsi vanno avanti da tre giorni 

04 Set 2026 - 18:30
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Sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri in Algeria. Le operazioni di soccorso vanno avanti da tre giorni consecutivi ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. 

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Bambino cade in un pozzo artesiano in Algeria

  L'incidente si è verificato nella provincia di Al-Bayadh, nel sud-ovest dell'Algeria. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità, che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. 

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Soccorsi in fase avanzata

  La Protezione civile locale ha riferito che le squadre di soccorso stanno lavorando "ininterrottamente", precisando che l'intervento è entrato in una fase avanzata. Le autorità hanno inoltre smentito le voci circolate sui social secondo cui il bambino sarebbe già stato raggiunto.

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Scavato un passaggio parallelo

 Considerata la difficoltà di intervenire direttamente all'interno del pozzo, i soccorritori hanno avviato lo scavo di un passaggio parallelo, in vista della realizzazione di un'apertura orizzontale all'altezza del punto in cui si trova il piccolo. 

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