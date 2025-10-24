Rientrato in Italia il prof universitario detenuto in Albania: "Finito un incubo"

L'aria di Fiumicino sa di libertà e di stanchezza: quando le ruote del volo da Tirana hanno toccato la pista, per Michele D'Angelo - docente di Biologia all'Università dell'Aquila - è finito "un incubo" e... un tempo sospeso: 75 giorni di attesa, silenzi e spazi limitati in un carcere albanese dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Valona in cui era morto un 16enne. D'Angelo era stato arrestato a inizio agosto: l'auto guidata dal professore era rimasta coinvolta in un urto con una Mercedes che si era ribaltata. Dopo il fermo, il docente era stato trattenuto nel carcere di Fier, in attesa degli accertamenti tecnici e delle decisioni della Procura. Ora il tribunale ha concesso la liberazione su cauzione, consentendo il rientro immediato.