Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
nella sparatoria anche due feriti

Albania, ucciso in aula un giudice della Corte d'Appello di Tirana

07 Ott 2025 - 00:17
© Ansa

© Ansa

Un giudice della Corte di Appello di Tirana, Astrit Kalaja, 57 anni, è stato ucciso a colpi di pistola in aula. A sparare Elvis Shkambi, il cui padre era parte interessata in una causa civile relativa alla proprietà di un terreno, arrestato subito dopo. Nonostante i medici siano arrivati in breve tempo, il magistrato è deceduto prima di arrivare in ospedale. Altre due persone sono rimaste ferite nella sparatoria in aula, padre e figlio, ricoverati in ospedale ma fuori pericolo di vita.

albania

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri