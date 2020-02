Alaska, 4 ragazzini si perdono durante una bufera di neve: vivi per miracolo

Terribile avventura, ma a lieto fine, per quattro bambini in Alaska. Durante una tempesta di vento e neve si sono smarriti, riuscendo a sopravvivere rifugiandosi in una buca. I quattro ragazzini, il più grande di 14 anni, il più piccolo di soli due, sono sfuggiti alle attenzioni dei genitori durante una gara di spazzaneve, costretti a percorrere oltre venti miglia prima di essere recuperati. Uno dei ragazzi ha rischiato l'amputazione delle dita a causa del congelamento.

Prima di essere raggiunti e recuperati dai soccorsi, i quattro hanno dovuto passare diverse ore nella tormenta, rannicchiati in un buco nella neve scavato a mani nude. Ancora poche ore e per il più piccolo, provato per il freddo, non ci sarebbe stato più nulla da fare. Stessa sorte per il ragazzino di otto anni, che ha rischiato l'amputazione delle dita delle mani, usate per creare un rifugio di fortuna. "E' stato un miracolo - ha detto la madre di Ethan - mio figlio ha salvato i suoi cugini da morte certa". Per lui le sofferenze non sono finite: dovrà ancora combattere contro i danni causatigli dall'ipotermia.