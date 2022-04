Nella conversazione verrebbe confermato il ruolo cruciale di Biden Jr nel fornire finanziamenti per il lavoro con gli agenti patogeni in Ucraina . E' stato reso pubblico un elenco di coloro che sarebbero coinvolti nella creazione di componenti di armi biologiche, tra questi c'è anche Robert Pope, dirigente del Dipartimento della Difesa Usa.

Le lettere di Hunter Biden -

Ad annunciare le prove in possesso dei russi contro Biden Jr è stato Igor Kirillov, capo delle forze russe di protezione dalle radiazioni. "La presenza di questi materiali è confermata dai media occidentali", ha detto citato da Tass, "e il contenuto delle lettere mostra che Hunter Biden ha svolto un ruolo importante e determinante nel creare l'opportunità finanziaria per lavorare con agenti patogeni sul territorio ucraino, avendo raccolto fondi per Black and Veach e Metabiota" (una società biotecnologica americana).

Leggi Anche Joe Biden e gli affari con l'Ucraina: una storia di dieci anni e con qualche punto interrogativo

L'indipendenza ucraina dalla Russia -

"In una delle lettere, il vicepresidente di Metabiota rileva che le attività dell'azienda saranno volte a garantire l'indipendenza culturale ed economica dell'Ucraina dalla Russia, il che è piuttosto strano per un'azienda di biotecnologie", ha affermato Kirillov.

Il ruolo di Robert Pope -

Il ministero della Difesa russo ha reso pubblico un elenco di coloro che sarebbero coinvolti nella creazione di componenti di armi biologiche in Ucraina. Tra questi una delle figure chiave secondo i russi era Robert Pope, un dirigente del Dipartimento della Difesa Usa alla Defense Threat Reduction Agency. Il giorno prima l'ex presidente americano Donald Trump aveva chiesto a Vladimir Putin di rendere pubblica qualsiasi informazione dannosa a sua conoscenza sulla famiglia Biden, in particolare su Hunter Biden, il figlio del presidente.

Potrebbe interessarti anche: