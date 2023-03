Africa, Tajani: "Molti migranti da zone controllate dai mercenari russi della Wagner" | Crosetto: "Vogliono colpire l'Italia"

La questione immigrazione "non può essere soltanto un tema italiano", ha proseguito Tajani al termine dell'incontro con il premier Benyamin Netanyahu a Gerusalemme.

Ue, Nato e Occidente, secondo Crosetto, "così come si sono accorti che i cyber attacchi facevano parte dello scontro globale che il conflitto ucraino ha aperto, oggi sarebbe opportuno capissero che anche il fronte sud europeo sta diventando ogni giorno più pericoloso. Dovrebbero inoltre prendere atto che l'immigrazione incontrollata e continua, sommata alla crisi economica e sociale, diventa un modo per colpire i Paesi più esposti, in primis l'Italia, e le loro scelte geostrategiche, chiare e nette. L'Alleanza Atlantica si consolida se si condividono anche i problemi che nascono dalle scelte collettive, ma rischia di incrinarsi se gli Stati più esposti a ritorsioni di vario tipo (come aprire i "rubinetti" dell'immigrazione da parte di alcuni Stati) vengono lasciati soli".

La mani russe sull'Africa

La compagnia di mercenari al soldo del Cremlino è attiva in diversi Paesi africani da anni, "giustificata" ufficialmente dalla lotta agli estremisti jihadisti. Negli ultimi tre anni il Sahel ha assistito a cinque colpi di Stato (due in Mali, due in Burkina Faso e uno in Guinea) che hanno gradualmente avvicinato i Paesi della regione nell'orbita della Russia che, tramite la Wagner, sta espandendo la sua influenza in un'area ricca di materie prime. In questo scenario il Niger rappresenta l'ultimo baluardo ancora fedele al mondo occidentale, e una sua eventuale "caduta" sancirebbe il definitivo ritiro dell'Occidente dal Sahel. In molte zone il gruppo di mercenari russi si è di fatto sostituito alla legge dello Stato, gestendo addirittura le rotte commerciali. Una fetta della divisione paramilitare è impegnata nell'assedio di Bakhmut, in Ucraina, ma gran parte è stanziata stabilmente in Africa, dove è stato accusato di ripetute violazioni dei diritti umani. Al punto da essere oggetto di indagine da parte delle Nazioni Unite. La presa russa sul Continente, come quella della Cina del resto, non accenna però a indebolirsi.