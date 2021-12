Afghanistan, talebani: vietato sposare una donna senza il suo consenso

Afp

I talebani hanno emanato un nuovo decreto sui diritti delle donne afghane: il loro consenso sarà necessario per contrarre matrimonio e sarà vietato "dare una donna come scambio per raggiungere un accordo o porre fine a una disputa". Il leader supremo, Maulvi Haibtullah, ha invitato religiosi e anziani delle tribù ad applicarlo. Tra le nuove direttive anche "il diritto delle vedove di sposarsi o determinare il proprio futuro".