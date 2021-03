Afghanistan, talebani agli Usa: "Via le truppe o ci saranno conseguenze"

-afp

Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani in Afghanistan, avverte gli Stati Uniti: "Gli americani dovrebbero ritirare le truppe entro il primo maggio, come previsto dall'accordo di Doha, e se non lo faranno saranno responsabili delle conseguenze". Poche ore prima il presidente Usa Joe Biden aveva definito "difficile" l'opzione di ritirata entro quella data così come stabilito da un accordo precedente tra Trump e i talebani.