"Non sono i talebani a preoccuparci ma l'Isis". Lo afferma l'Alto rappresentante per la Nato in Afghanistan Stefano Pontecorvo. "I talebani - spiega - devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo e non ce l'hanno, non per colpa loro, ma perché è crollato il sistema di sicurezza del Paese". E chiarisce: "La priorità è dialogare con tutti e riaprire le ambasciate. Non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza e l'Isis è una minaccia reale".