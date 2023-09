Droga, l'Afghanistan è il produttore di metanfetamine in più rapida crescita

Angela Me, capo della sezione di ricerca dell' UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine), ha dichiarato all'Associated Press che la produzione di metanfetamina, soprattutto in Afghanistan, presenta diversi vantaggi rispetto alla produzione di eroina o cocaina. "Non c'è bisogno di aspettare che qualcosa cresca", ha detto Me. "Non c'è bisogno di terreni. Servono solo i cuochi e il know-how. I laboratori di metanfetamina sono mobili, nascosti. L'Afghanistan possiede anche la pianta dell'efedra, che non si trova nei principali Paesi produttori di metanfetamina: Myanmar e Messico. È legale in Afghanistan e cresce ovunque . Ma ne serve molta".

I talebani

Me ha detto che è ancora presto per valutare l'impatto della repressione talebana sulla fornitura di metanfetamina. Un portavoce del ministero degli Interni, Abdul Mateen Qani, ha dichiarato che il governo gestito dai Talebani ha vietato la coltivazione, la produzione, la vendita e l'uso di tutti gli intossicanti e gli stupefacenti in Afghanistan. Le autorità hanno distrutto 644 fabbriche e circa 12.000 acri di terreno dove venivano coltivati, lavorati o prodotti narcotici vietati. Ci sono stati più di 5.000 raid in cui sono state arrestate 6.000 persone. "Non possiamo affermare al 100% che sia finita, perché le persone possono ancora svolgere queste attività in segreto. Non è possibile azzerare il fenomeno in così poco tempo", ha detto Qani. "Ma abbiamo un piano strategico quadriennale che prevede la fine dei narcotici in generale e delle metanfetamine in particolare".