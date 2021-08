Afghanistan, l'Onu: "I Paesi accolgano i rifugiati e no ai rimpatri"

Guterres ha aggiunto che dal Paese mediorientale stanno arrivando "notizie agghiaccianti di gravi restrizioni ai diritti umani. Sono particolarmente preoccupato per le notizie delle crescenti violazioni contro le donne e le ragazze afghane, che temono un ritorno ai giorni più bui. È essenziale che i loro diritti conquistati a fatica siano protetti". "Le Nazioni Unite - ha sottolineato - sono impegnate a sostenere gli afgani, continuiamo ad avere personale e uffici nelle aree che sono finite sotto il controllo dei talebani".

Il segretario generale dell'Onu ha poi lanciato un appello: "La comunità internazionale deve unirsi per assicurarsi che l'Afghanistan non sia mai più utilizzato come piattaforma o rifugio sicuro per le organizzazioni terroristiche. Faccio appello al Consiglio di Sicurezza e alla comunità internazionale nel suo insieme affinché lavorino e agiscano insieme utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione per sopprimere la minaccia terroristica globale in Afghanistan e garantire che i diritti umani saranno rispettati".

Merkel: "Molti migranti, dobbiamo aiutare" - "Molte persone cercheranno di lasciare l'Afghanistan - ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel - e dobbiamo fare di tutto per aiutare i Paesi confinanti a sostenere i rifugiati. Il tema ci riguarderà a lungo".

Draghi: "Italia al lavoro con Ue per soluzione umanitaria" - Sulla crisi è intervenuto anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, spiegando che "l'impegno dell'Italia è proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione e l'Italia è al lavoro con i partner europei per una soluzione della crisi, che tuteli i diritti umani, e in particolare quelli delle donne". Il premier ha poi ringraziato "le forze armate per le operazioni che stanno permettendo di riportare in Italia i nostri concittadini di base in Afghanistan. L'impegno dell'Italia è proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione. L'Italia è al lavoro con i partner europei per una soluzione della crisi, che tuteli i diritti umani e in particolare quelli delle donne".