Gli Stati Uniti hanno ammainato la bandiera sulla loro ambasciata a Kabul e hanno trasferito quasi tutto il personale all'aeroporto, dove le forze statunitensi stanno assumendo il controllo della sicurezza per garantire le partenze degli americani e degli altri occidentali dalla capitale afghana ormai in mano dei talebani. "Stiamo completando una serie di misure per rendere sicuro l'aeroporto internazionale di Hamid Karzai per consentire la partenza sicura del personale statunitense e alleato dall'Afghanistan tramite voli civili e militari", hanno affermato il Pentagono e il Dipartimento di Stato in una dichiarazione congiunta.