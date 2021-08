Afghanistan, l'attivista Zahra Ahmadi è atterrata a Roma: "Grazie a tutti, ora proteggete le mie amiche"

Mentre i talebani marciavano sul Paese conquistando sempre più territori fino ad entrare nella capitale Kabul, Zahra è stata costretta a nascondersi: la ragazza aveva appoggiato una manifestazione contro i fondamentalisti islamici e temeva delle possibili ritorsioni.

Zahra "è stanca ma molto felice", prosegue suo fratello, "e alla fine mi ha pregato di dire a tutti che lei è solo una, che non conta nulla e che è qui per aiutare ad aiutare gli altri".

I due si sono incontrati in aeroporto. Sebbene Zahra dovrà sottoporsi a quarantena preventiva per le misure anti-contagio, non è riuscita a trattenere la volontà di abbracciare suo fratello. "La promessa era di non abbracciarci per via del Covid, ma ho guardato il colonnello che seguiva le operazioni il qualche si è emozionato e mi ha incoraggiato ad andare verso di lei", ha concluso Ahmed Ahmadi. "Non riuscivamo a staccarci".