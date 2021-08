I talebani in Afghanistan hanno dato la caccia a un giornalista che lavora per la radio tedesca Deutsche Welle (Dw). In una sparatoria hanno ucciso un membro della sua famiglia e ferito gravemente un altro. L'identità del reporter, che ora risiede in Germania, non è stata specificata. Diversi altri membri della sua famiglia sono riusciti a fuggire in extremis mentre i talebani andavano di porta in porta per cercarlo.