Afghanistan, delegazione francese incontra i talebani in Qatar: "I cittadini saranno liberi di viaggiare all'estero"

Per la prima volta da quando hanno preso il potere in Afghanistan, i talebani hanno incontrato una delegazione francese a Doha, in Qatar. La notizia è arrivata dal portavoce degli estremisti islamici Suhail Shaheen. Tra gli argomenti "discussi nel dettaglio" dall'inviato dell'Eliseo François Richier con il vicedirettore dell'ufficio politico dei talebani Sher Abbas Stanikzai ci sarebbe anche la situazione dell'aeroporto di Kabul.