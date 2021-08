Kabul, portavoce dei talebani: "Nessuno dei nostri morto negli attacchi"

Afp

I talebani non hanno subìto vittime negli attentati all'aeroporto di Kabul, in Afghanistan. Lo ha dichiarato il portavoce del gruppo, Zabihullah Mujahid, correggendo il precedente bilancio diramato dall'agenzia Reuters, secondo cui almeno 28 membri talebani erano stati uccisi negli attacchi. "L'attentato è avvenuto in un'area controllata dalle forze statunitensi", ha aggiunto.