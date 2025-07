Afghanistan, la Corte penale internazionale emette mandati d'arresto per due leader talebani

La Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti del leader supremo dei talebani in Afghanistan, Hibatullah Akhunzada e del capo della Corte suprema afghana, Abdul Hakim Haqqani con l'accusa di persecuzione di donne e ragazze. I talebani hanno preso il potere quasi quattro anni fa nel Paese. I mandati accusano inoltre i leader di persecuzione nei confronti di "altre persone non conformi alla politica dei talebani in materia di genere, identità o espressione di genere, e per motivi politici contro persone percepite come alleate delle ragazze e delle donne".