Afghanistan, caos evacuazioni: sette morti nella calca all'aeroporto di Kabul

Una donna afghana ha dato alla luce suo figlio su un aereo militare americano durante le operazioni di evacuazione da Kabul. Lo riferisce il comando delle operazioni amerciano, precisando che la donna ha partorito poco dopo l'atterraggio alla base statunitense di Ramstein, in Germania. L'aereo era in volo da una base in Medio Oriente a quella di Ramstein quando la donna ha cominciato ad avere le doglie. Il pilota ha abbassato la quota per aumentare la pressione a bordo e ciò ha aiutato a stabilizzare e salvare la vita della madre. Subito dopo l'atterraggio, il personale medico è salito a bordo e ha assistito la donna nel parto, per poi ricoverarla in ospedale.